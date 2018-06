Netanyahu Merkel'i ikna edemedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı sert siyaset izlenmesi konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ikna edemedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.



İkili ilişkilerin yanında bölgesel görüşmeleri de ele aldıklarını dile getiren Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması konusunda mevkidaşıyla aynı fikirde olmadıklarına dikkati çekti. Merkel, ''İran anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir önceki aşamasındaydı. Bizim pozisyonumuz bu şekilde.'' ifadesini kullandı.



Merkel, İran'ın Yemen ve Suriye'deki faaliyetleriyle balistik füze programını eleştirerek, İran'ın özellikle İsrail'e yakın bölgelerden geri çekilmesi için diplomatik girişimlerin süreceğini belirtti. ''İran'ın bölgedeki etkileri endişe verici'' diyen Almanya Başbakanı, İsrail'in İran ile ilgili sunduğu kanıtların da Uluslararası Atom Enerji Kurumunca (IAEA) incelemesinden yana olduğunu belirtti.



Merkel, Almanya'nın neden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadığının sorulması üzerine, ''Almanya olarak iki devletli çözümden yana olduğumuzu yineledik. İki Almanya birleştiğinde uluslararası toplumca kabul gören anlaşmaya binaen başkent belirlendi. Ancak iki ülke arasında çözüm anlaşması olursa bu mümkün.'' dedi.



Merkel ayrıca Almanya ve İsrail hükümetleri arasında 4 Ekim'de İsrail'de ortak toplantı yapma konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.







- İsrail Başbakanı Netanyahu



Netanyahu da dünyanın günümüzde karşılaştığı en büyük sorunun radikal dinci militan gruplar olduğunu ve bunların nükleer silah yapma çabası içinde olduklarını iddia etti. Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü' olduğunu savunan sözlerini eleştirdi.



21. yüzyılda birilerinin İsrail'i ortadan kaldıracağını söylemesinin çok şaşırtıcı olduğunu ifade eden Netanyahu, 'İran, ortadan kaldırılmamız çağrısında bulunuyor. Bu soykırımı gerçekleştirmek için de nükleer silahlara sahip olmak istiyor. Biz bunun gerçek olduğunu biliyoruz.' dedi.



Almanya ile çok sıkı ve sağlam temellere dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair gizli arşivlerden çıkardıkları ve IAEA'ya sundukları belgeleri Alman uzmanlara da verdiklerini söyledi.



İran'ın, Yemen ve Suriye'yi, ardından da tüm Ortadoğu'yu ele geçirme çabası içinde olduğunu savunan Netanyahu, İran'ın, Afganistan ve Pakistan'dan gelen 18 bin Şii militanı Suriye'ye gönderdiğini ve bu sayıyı 80 bine çıkartmayı hedeflediğini kaydetti.



Bunun da çoğunlukla Sünni nüfusa sahip olan Suriye'de yeni çatışmalara yol açacağını belirten Netanyahu, İran'ın saldırgan tutumuna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, bunun yolunun da radikal gruplara desteğini kesebilmek için İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasından geçtiğini söyledi.



Netanyahu, birçok Arap ülkesinin İsrail'in bölgedeki gelişmelere katkı sağlayabileceğine inandığını ifade ederek, Alman hükümeti ile de ulaşmak istedikleri hedefler konusunda görüş ayrılığı olmadığını, sadece hedefe ulaşma noktasında başvurulacak yöntemler hakkında farklı görüşleri barındırdıklarını kaydetti.



Kaynak : AA