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Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" diyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Siyaset / 04 Haziran 2018 Pazartesi 20:02
Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

Samsun Adliyesi’ne giderek Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı bir konuşmada 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında ’Cumhurbaşkanı olunca apoletlerini sökeceğim’ demiştir. İnce bu sözlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman komutanını tehdit etmiştir. Terör örgütlerine karşı cesaret verici tahrik suçunu işlemiştir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere savcılığa başvurusunu yapan Kabadayı, Muharrem İnce’nin cezalandırılmasını istedi. Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriCumhuriyetMuharrem İnce


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