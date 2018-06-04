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Müge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu 2 çocuğu buldu!

Kayıpların ailelerinin yüzlerini güldürmeye devam eden Müge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu 13 yaşındaki 2 çocuğu buldu.

Televizyon / 04 Haziran 2018 Pazartesi 14:28
Müge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu 2 çocuğu buldu!
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Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı, kayıpların ailelerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Avcılar'da yaşayan 13 yaşındaki iki arkadaş Berfin Nazlı ve Ömer Berkay Bozacı, 28 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kaçırıldı.

Bir türlü bulunamayan küçük çocukların aileleri soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Gözyaşları içinde Anlı'dan yardım isteyen aileler 5 gün sonra müjdeli haberi aldı. 

Tokat-Zile'den bir izleyici Müge Anlı'ya çocukların yanında olduğunun ihbarını yaptı. Bunun üzerine Müge Anlı, Tokat Emniyeti'yle irtibata geçti. Çocukların olduğu yerden alınmasını sağladı.

Çocuklar başlarına kötü bir şey gelmeden ailelerine teslim edildi.


Müge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu 13 yaşındaki 2 çocuğu buldu!
'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Bugünkü programının açılışında 13 yaşındaki iki çocuğun bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, 'Bunlar birer bebek, bir de ufak tefekler, nasıl küçükler ve Tokat - Zile'de bulundular. İnanılmaz bir şey, tüylerim diken diken oluyor' diye konuştu.

Anlı şöyle devam etti:

'O yaştaki çocuklar benim için bakkala bile gidemeyecek durumdalar. Kalkıp buradan Zile'ye kadar gitmişler. Bana desen ki; 'Zile'ye git', nasıl gideyim diye 5 saat düşünürüm.'

Anlı, 13 yaşındaki iki çocuğun 44 yaşındaki Galip isimli kişi tarafından Tokat'a görütüldüğü bilgisine ulaştığını da söyledi.  
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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