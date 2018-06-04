Kayıpların ailelerinin yüzlerini güldürmeye devam eden Müge Anlı, Türkiye'nin konuştuğu 13 yaşındaki 2 çocuğu buldu.
Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı, kayıpların ailelerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Avcılar'da yaşayan 13 yaşındaki iki arkadaş Berfin Nazlı ve Ömer Berkay Bozacı, 28 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kaçırıldı.
Bir türlü bulunamayan küçük çocukların aileleri soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Gözyaşları içinde Anlı'dan yardım isteyen aileler 5 gün sonra müjdeli haberi aldı.
Tokat-Zile'den bir izleyici Müge Anlı'ya çocukların yanında olduğunun ihbarını yaptı. Bunun üzerine Müge Anlı, Tokat Emniyeti'yle irtibata geçti. Çocukların olduğu yerden alınmasını sağladı.
Çocuklar başlarına kötü bir şey gelmeden ailelerine teslim edildi.