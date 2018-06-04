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Mersin'de Mümin Sarıkaya konseri

İçel Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Kültür-Sanat / 04 Haziran 2018 Pazartesi 15:19
Mersin'de Mümin Sarıkaya konseri

‘Dur diyemem' şarkısı ile İçelli sevenlerinin karşısına çıkan Mümin Sarıkaya, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Al başımdan bu dertleri' şarkısını konserinin ikinci parçası olarak seslendirdi. Barış Manço'nun ‘Ben bilirim' isimli parçasına kendine has yorumu ile can veren sanatçı, Atatürk Parkı'nı dolduran İçellileri coşturdu. Dillerden düşmeyen şarkısı ‘Ben yoruldum hayat'ı kalabalığın olduğu alana inerek birlikte seslendiren sanatçı, hayranlarını kırmayarak selfie çektirdi. Sarıkaya, vatandaşların ‘yüreğine sağlık' ve ‘bir daha' tezahüratları eşliğinde yoğun istek üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi.

Coşkunun bir an olsun durmadığı konserde bağlama da çalan sanatçı, seslendirdiği parçalar ile vatandaşları eğlendirirken, 'oy farfara, hüdayda, bahça duvarından aştım' gibi sevilen hareketli türküler eşliğinde sahnede çiftetelli oynadı. Kaynak : İHA

BağlamaAtatürk


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