Mersin'de Mümin Sarıkaya konseri

‘Dur diyemem' şarkısı ile İçelli sevenlerinin karşısına çıkan Mümin Sarıkaya, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Al başımdan bu dertleri' şarkısını konserinin ikinci parçası olarak seslendirdi. Barış Manço'nun ‘Ben bilirim' isimli parçasına kendine has yorumu ile can veren sanatçı, Atatürk Parkı'nı dolduran İçellileri coşturdu. Dillerden düşmeyen şarkısı ‘Ben yoruldum hayat'ı kalabalığın olduğu alana inerek birlikte seslendiren sanatçı, hayranlarını kırmayarak selfie çektirdi. Sarıkaya, vatandaşların ‘yüreğine sağlık' ve ‘bir daha' tezahüratları eşliğinde yoğun istek üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi.



Coşkunun bir an olsun durmadığı konserde bağlama da çalan sanatçı, seslendirdiği parçalar ile vatandaşları eğlendirirken, 'oy farfara, hüdayda, bahça duvarından aştım' gibi sevilen hareketli türküler eşliğinde sahnede çiftetelli oynadı. Kaynak : İHA