USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Merkel'in sağır odası

Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan’ın “Savaşı Sabreden Kazanır” isimli yeni kitabında Merkel ve Alman devletiyle ilgili önemli bilgiler var.

Dünya / 04 Haziran 2018 Pazartesi 10:29
Merkel'in sağır odası

“Almanya Başbakanlık binasının dördüncü katında kapısı bile göze çarpmayan bir kozmik oda bulunuyor.'

Bu bilgi Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan'ın yeni kitabından. “Savaşı Sabreden Kazanır” isimli kitapta Merkel ve Alman devletiyle ilgili özel bilgiler yer alıyor.

Kitaba göre Almanya Başbakanlık binasının dördüncü katında göze çarpmayan bir kozmik oda hemen arkasında da kurşun geçirmez camla korunan bir başka oda yer alıyor.

Özcan, kitabında sağır odayı şu satırlarla anlatıyor:

“Almanya Başbakanlık binasının dördüncü katında kapısı bile göze çarpmayan bir kozmik oda bulunuyor. Tüm gizli bilgiler burada görüşülüyor. Kozmik odanın girişinde iki kişi bilgisayar başında, dünyadaki gelişmeleri izliyor. Bunun hemen arkasında, kalın kurşungeçirmez camlı bir oda bulunuyor. Bu odadan hiç penceresi olmayan, gün ışığının girmediği, dinlemeye karşı tam emniyetli gizli odaya geçiliyor. Bir masa ve 3 sandalyenin bulunduğu bu oda, başbakanın en yakın 3 danışmanıyla durum değerlendirmesi yaptığı, dışarıdan kimsenin dinleyemediği sağır odadır.”



Hürriyet gazetesi Fatih Çekirge'nin köşesine taşıdığı kitap için tıklayınız.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Angela MerkelBaşbakanlıkKozmik Oda


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı