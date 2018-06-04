Merkel'in sağır odası

“Almanya Başbakanlık binasının dördüncü katında kapısı bile göze çarpmayan bir kozmik oda bulunuyor.'



Bu bilgi Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan'ın yeni kitabından. “Savaşı Sabreden Kazanır” isimli kitapta Merkel ve Alman devletiyle ilgili özel bilgiler yer alıyor.



Kitaba göre Almanya Başbakanlık binasının dördüncü katında göze çarpmayan bir kozmik oda hemen arkasında da kurşun geçirmez camla korunan bir başka oda yer alıyor.



Özcan, kitabında sağır odayı şu satırlarla anlatıyor:



“Almanya Başbakanlık binasının dördüncü katında kapısı bile göze çarpmayan bir kozmik oda bulunuyor. Tüm gizli bilgiler burada görüşülüyor. Kozmik odanın girişinde iki kişi bilgisayar başında, dünyadaki gelişmeleri izliyor. Bunun hemen arkasında, kalın kurşungeçirmez camlı bir oda bulunuyor. Bu odadan hiç penceresi olmayan, gün ışığının girmediği, dinlemeye karşı tam emniyetli gizli odaya geçiliyor. Bir masa ve 3 sandalyenin bulunduğu bu oda, başbakanın en yakın 3 danışmanıyla durum değerlendirmesi yaptığı, dışarıdan kimsenin dinleyemediği sağır odadır.”







Hürriyet gazetesi Fatih Çekirge'nin köşesine taşıdığı kitap için tıklayınız.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel