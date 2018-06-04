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Menbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüştü.

Güncel / 04 Haziran 2018 Pazartesi 17:55
Menbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. İki bakan, görüşmede Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit etti. Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurguladı. İki bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu’nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılacak adımları da içerecek şekilde Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğinin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirdi. Bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylayan iki bakan, sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurguladı. İki bakan ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini ele aldı ve Ortak Çalışma Grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. İki bakanın görüşmesinin hemen ardından adli ve diğer konulara ilişkin Çalışma Grubu’nun ön oturumu gerçekleştirildi.

(Yağmur Yıldız /İHA) Kaynak : İHA

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