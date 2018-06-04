Konuşan ağaçlar projesi teknoloji çevreyle buluşturuyor

İstanbul genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması (yaşı- anavatanı, özellikleri gibi) ve korunmasına yardımcı olacak Konuşan Ağaçlar Projesi, verileri tek merkezde toplayarak bilimsel bir veri tabanı olma özelliği oluşturuyor. Ağaç türlerine yönelik bilincin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunacak, ağaç türleri hakkında kamuoyunu bilinçlendirecek Konuşan Ağaçlar Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.



Proje kapsamında, İstanbul genelinde (Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası) yeşil alan, koru ve parklarda dikimi yapılan toplam 62 adet yaygın ağaç türünün web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımı yapıldı.



Söz konusu projeye, http://www.konusanagac.com/ web sitesi ve İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın ücretsiz bir hizmeti olan Konuşan Ağaçlar Mobil Uygulaması üzerinden erişilebilmektedir. Uygulamalarda İstanbul'daki ağaçların tür adları, fotoğrafları ve ağaçların özelliklerine ilişkin detaylı bilgi sunuluyor.



Görme engelli vatandaşlar unutulmadı



İster her ağaç için özel olarak oluşturulan kare kod yardımıyla, ister web sitesi aracılığıyla İstanbul'un ağaçlarına ilişkin detaylı bilgiye yazılı ve görsel olarak ulaşılabiliyor. Uygulama görme engelli vatandaşlar için de seslendirme özelliği taşıyor. Bu sayede, görme engelli vatandaşların da bilgiye her hangi bir engel olmadan erişmesi mümkün olacak.



Pilot uygulama Göztepe 60. Yıl Parkı'nda başladı



Proje, ilk olarak Göztepe 60. Yıl Parkı'nda uygulanmaya başlandı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki park ve korularda da sistemin yaygınlığı artırılıyor. Ayrıca, İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen saksı ağaçlar da projeye dahil edildi.



Bu kapsamda;



Çalışılan alanlar, alanlardaki ağaç tür sayısı ve konulan tabela sayısı şöyle,



Anadolu Yakası;



Göztepe 60. Yıl Parkı, 44 tür ve 87 adet tabela, Fethipaşa Korusu, 4 tür ve 12 adet tabela,Hidiv Korusu, 6 tür ve 13 adet tabela



Avrupa Yakası;



Emirgan Korusu, 3 tür ve 4 adet tabela, Gülhane Parkı, 5 tür ve 5 adet tabela, Yıldız Korusu, 2 tür ve 2 adet tabela



Uygulamaya ise şöyle erişiliyor;



Mobil uygulama Kurulumu



Telefonunuza Konuşan Ağaçlar Mobil Uygulamasını yüklemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Eğer bir Apple iPhone veya iPad ürününe sahipseniz; Apple Store uygulamasını açıp arama bölümüne 'Konuşan Ağaçlar' yazdığınızda uygulama yükleme sayfası karşınıza gelecektir. Sonraki aşamada yükleme yönergelerini takip edebilirsiniz.



İPhone ve İPad https://goo.gl/txCQpt



Eğer Android işletim sistemli bir cep telefonu veya tablete sahipseniz; Google Play uygulamasını açıp arama bölümüne 'Konuşan Ağaçlar' yazdığınızda uygulama yükleme sayfası karşınıza gelecektir. Sonraki aşamada yükleme yönergelerini takip edebilirsiniz.



Android ve Tablet https://goo.gl/fsHdpQ



Telefonunuzun internet tarayıcısını açın ve www.konusanagac.com/mobil adresine girin. Web sitemiz kullandığınız cihazı otomatik olarak tanıyıp gerekli yükleme sayfasına sizi yönlendirecektir.



Web Sitesi www.konusanagaclar.com



Eğer iPhone veya iPad kullanıcısıysanız ve iOS son sürümünü kullanıyorsanız; cihazınızın kamera programını kullanarak ağaç tanıtım tabelalarında gördüğünüz karekodu okuttuğunuzda sistemimiz kullandığınız cihazı otomatik olarak tanıyıp gerekli yükleme sayfasına sizi yönlendirecektir.



Eğer telefonunuzda kurulu bir Karekod (QR Code) okuyucu programı varsa; ağaç tanıtım tabelalarında gördüğünüz karekodu okuttuğunuzda sistemimiz kullandığınız cihazı otomatik olarak tanıyıp gerekli yükleme sayfasına sizi yönlendirecektir. Kaynak : İHA