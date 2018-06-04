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Kayıp kızın cesedi sulama kanalında bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kızın cesedi, yaşadığı köyün 20 kilometre uzağında sulama kanalında bulundu.

3. Sayfa / 04 Haziran 2018 Pazartesi 15:30
Kayıp kızın cesedi sulama kanalında bulundu
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çınar köyünde ailesi ile birlikte yaşayan 21 yaşındaki Mefkune Oflaz, 2 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde evden kayboldu. Ailesi kayıp genç kız için jandarmaya başvuruda bulundu. Köyde araştırma yapan jandarma ekipleri son olarak Mefkune Oflaz'ın köyün yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı.

Genç kızın sulama kanalının kenarında terliğini bulan jandarma ekipleri kanal içerisinde arama yapmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polislerden yardım istedi. Sulama kanalının suyunun kesilmesinin ardından genç kızın cesedi, terliğinin bulunduğu yerden 20 kilometre uzakta Kozan ilçesine bağlı Sıtır Köyü'nde kanal içerisinde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mefkune Oflaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaynak : İHA

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