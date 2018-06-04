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Karın ağrısı şikayetiyle gitti hamile olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 17 yaşındaki kızın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20’den fazla kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2018 Pazartesi 20:32
Karın ağrısı şikayetiyle gitti hamile olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde 17 yaşındaki E.A. karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda genç kızın hamile olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri E.A.’nın ifadesine başvurdu. Genç kız, ifadesinde daha önceden kendisine 20’den fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler, 20’den fazla kişiyi gözaltına aldı. 17 yaşındaki genç kız ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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