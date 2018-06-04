İngiltere'de yaşadığı dönemde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında işlem başlatılan İngiltere uyruklu D.S.H. Didim'de yakalandı.



Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyon ile Didim'de ikamet etmekte olan İngiltere uyruklu D.S.H. isimli şahsı ülkesinde işlemiş olduğu “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan yakalayarak gözaltına aldı.



Çocuk tacizcisi D.S.H. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İHA