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İngiltere her yerde onu arıyordu... Aydın'da yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan İngiltere uyruklu şahıs Türk polisi tarafından yakalanarak tutuklandı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2018 Pazartesi 13:51
İngiltere her yerde onu arıyordu... Aydın'da yakalandı

İngiltere'de yaşadığı dönemde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında işlem başlatılan İngiltere uyruklu D.S.H. Didim'de yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyon ile Didim'de ikamet etmekte olan İngiltere uyruklu D.S.H. isimli şahsı ülkesinde işlemiş olduğu “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan yakalayarak gözaltına aldı.

Çocuk tacizcisi D.S.H. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Kaynak : İHA

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