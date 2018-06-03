HİTÜ Müzik bölümüne 60 öğrenci alınacak

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'ne ilk öğrenci alım teklifinin kabulüyle üniversitenin “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi” sloganına yakışır şekilde istihdam odaklı bölümleri ile daha da güçlenmenin haklı gurunu yaşadığını söyledi.



Müzik Bölümü 4 yıllık öğretim-öğretim programı süresince öğrencilere yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri bir sanat ortamı oluşturarak analitik düşünebilen, sentez ve muhakeme yapabilen, yaşadığı çağın gereksinimlerini kavrayabilen, sanatsal düşüncelerini özgün bir dil ile ifade edebilen, müziğin her türünde teorik ve uygulamaya yönelik becerileri ile uzmanlaşmış, bilimsel araştırmalar yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçladığını dile getiren Rektör Alkan, “Hem ulusal hem de uluslararası alanlarda sanatsal etkinliklere katılan icracı, besteci, yorumcu, vb. yönleri olan sanatçı adayları yetiştirmek ve bu adayları ülkemiz başta olmak üzere, evrensel sanat ortamına kazandırmak maddi ve manevi yönlerden en büyük kazanç ve avantaj olacaktır. Büyük bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmakta olan şehrimizin özünde barındırdığı değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından müzik bölümümüze öğrenci alımı son derece önem taşımaktadır. Güzel Sanatlar Liseleri mezunları tarafından oldukça yoğun ilgi göreceği düşünülen Müzik Anasanat Dalı Lisans Programımızın ilimizin coğrafi konumu ve buna bağlı olarak ulaşılabilirliği ile mevcut yurt imkânları nedeniyle başta yakın iller olmak üzere tüm ülke genelinden yoğun bir talep göreceğine inanıyoruz” dedi.



Kaynak : İHA