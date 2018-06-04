Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 3 şüphelinin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici katıldı. Taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada, Aleyna Can'ın ailesi de hazır bulundu.



Savunmasını yapan tutuklu sanık Bayram Ekici, Aleyna Can'ın kız arkadaşı olduğunu belirterek, 'Olaydan 6 ay önce tanıştık. Birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik normalde. Aleyna'nın ailesiyle sıkıntısı vardı. Evine gitmiyordu. Kız arkadaşlarının yanında kaldığını biliyorum. Benim de ailemle sıkıntılarım olmuştu. Ben de o yüzden olayın gerçekleştiği otelde oda kiralayarak yerleştim. Olay günü Aleyna beni aradı ve özlediğini söyleyerek yanıma geldi. Sanık Mesut Vural ile kardeşim Ercan Ekici de geldi.' dedi.







Arkadaşı Mesut Vural'ın belinde silah gördüğünü anlatan sanık Bayram Ekici, şöyle devam etti:



'Silahın burada kalmasını istediğini söyledi. Ben de çekmeceye koyabileceğini söyledim. Daha sonra Mesut Vural ve kardeşim Ercan Ekici dışarıya çıktılar. Akşam Mesut Varol'u aradım silahı gelip almasını istedim. Ben zaten silahı almıştım çekmeceden. Silaha baktığımda emniyet mandalının olmadığını fark ettim. Şarjörü de alıp silaha takarak belime koydum. Amacım Mesut ve Ercan geldiğinde zaman kaybetmeden onlara vermekti. Geldiklerinde Kardeşim Ercan'ın benden istemesi üzerine silahı verdim. Silahın bozuk olduğunu ve oynamamalarını söyledim. O sırada kardeşim Ercan silahı Mesut'a verirken, Mesut'ta silahla oynarken birden patladı. Aleyna'nın yere düştüğünü gördüm. Kulağının arkasından kan geldiğini gördüm. Kardeşim Ercan'a ambulansı aramasını söyledim. Benim Aleyna'nın ölümüyle alakam yok. Benim tek suçum sevmekti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.'



Tutuklu sanık Mesut Vural da, 'Ercan Ekici silahla oynarken, ben oynama derken silahı çekiştirdim aldım. Silahın sürgüsünü düşürmek amacıyla oynarken bir anda ateş aldı. Aleyna Can'ın vurulduğunu gördüm. Olayın şokuyla ve paniğiyle kendi aracıma bindim ve evime doğru gittim. Aleyna Can'ın öldüğünü öğrenince psikolojik olarak iyice çöktüm. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım ve korktuğum için o anda teslim olmadım. Ben Aleyna Can'ı kasten öldürmek amacıyla hareket etmedim. Olay tamamen kazayla meydana gelmiştir.' diye konuştu.



Tutuksuz sanık Ercan Ekici de sanık Mesut Varol'un silahı kurcalarken bir anda ateş alarak patladığını, bu sırada Aleyna Can'ın vurularak yere düştüğünü anlattı.



Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş ise kızı Aleyna Can'ın sanık Bayram Ekici'yi evine getirerek arkadaşı olarak tanıttığını ifade ederek, 'Ben kızımın yaşı küçük olduğu için arkadaşlık yapmasını istemediğimi söylemiştim. Olaydan yaklaşık 2 ay önce kızım Düzce'ye yanıma geldiğinde eli gözü şişmiş haldeydi. Ben de kızım seni kim bu hale getirdi deyince Bayram Ekici dedi. Ben de kızıma rapor aldırıp, Düzce Aile Mahkemesine başvurup sanıkla ilgili uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Bu karardan sonra da ben kızımı İstanbul Avrupa Yakası'nda ablamın evine gönderdim.' ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Aleyna Can'ın 30 Kasım 2017'de Kartal'da bulunan bir binadaki odada silahla vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.



Şüphelilerden Bayram Ekici'nin Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olduğu, olaydan önce Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde oda kiralayarak kalmaya başladığı belirtilen iddianamede, odaya önce Aleyna Can'ın gelerek birlikte kalmaya başladıkları, olay günü de yanlarına diğer şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici'nin geldikleri anlatılıyor.







İddianamede, olay günü, şüphelilerden Bayram Ekici'nin, Mesut Varol'un belinde bulunan tabancayı dışarıda polis kontrolüne takılmaması için odaya bırakmasını söylediği, bunun üzerine Varol'un da silahı odada bulunan çekmeceye bıraktığı kaydediliyor.



Şüpheliler Mesut Varol ve Ercan Ekici'nin bir süre dışarıyı çıkarak gezdikten sonra akşam saatlerinde tekrar odaya geldikleri aktarılan iddianamede, odada bulunan Bayram Ekici ile Aleyna Can'ın yanına oturdukları, bu sırada çekmecede bulunan silahı ellerine aldıkları, tetik düşürmek suretiyle ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri oldukları belirtiliyor.



İddianamede, 3 şüphelinin Aleyna Can'ı öldürmeleri hususunda birbirlerini suçlayıcı savunmalar yaptıkları belirtilerek, 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak : AA