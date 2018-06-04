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Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 4,6720 seviyesinde dengelendi

Ekonomi / 04 Haziran 2018 Pazartesi 09:23
Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6720 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması ve işsizliğin yüzde 3,8 ile 2000 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrasında yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftayı 4,6522'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 4,6720 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 5,4620'den den, sterlin/TL de yüzde 0,6 primle 6,2480'den işlem görüyor.

Analistler, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bugün açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,59) göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,11'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermişti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,55'in ise destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.

Kaynak : AA

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