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Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kanaat Önderleri İftar Programına katılırken yaşlı bir kadın Erdoğan'ı başından öptü.

Güncel / 03 Haziran 2018 Pazar 23:36
Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi

24 Haziran 2018'de yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da halkla bir araya geldi.

ERDOĞAN SEVGİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Kanaat Önderleri İftar Programı'na katıldı. Programa katılan yaşlı bir kadın, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanı yolu üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların daveti üzerine bir kafede Diyarbakırlılarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu akşam, burada diyar-ı huzuru gördüm. Artık huzur akşamları yaşıyoruz. Rabb'ime hamdolsun. Ne güzel akşamlar. Allah bunları daim kılsın inşallah.' dedi.

Partisinin mitingine ve kanaat önderleriyle iftara katıldıktan sonra kentten ayrılmak üzere havaalanına hareket eden Erdoğan, güzergahında kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Erdoğan için 'Bir şarkısın sen' adlı şarkıyı söyleyen Diyarbakırlılar, 'Diyarbakır seninle gurur duyuyor' sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet üzerine bir kafede vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve burada bir bebeği kucağına alarak sevdi.

'Biz bu ayrımcılıkları yıka yıka geldik'

Kafenin önünde toplanan vatandaşlara da hitap eden Erdoğan, bugün muhteşem bir Diyarbakır mitingi yaşandığını belirterek 'Şu anda Ankara'ya doğru gidiyoruz. Kanaat önderleriyle güzel bir iftar sofrasında bir araya geldik. Şu anda da sizin bu coşkunuz, heyecanınız, hamdolsun Diyarbakır'ın farklı güzelliklere doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu akşam, burada diyar-ı huzuru gördüm. Artık huzur akşamları yaşıyoruz. Rabb'ime hamdolsun. Ne güzel akşamlar. Allah bunları daim kılsın inşallah.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra bunu çok daha kalıcı kılmaya var mıyız?' sorusuna, Diyarbakırlı vatandaşlar 'Varız.' karşılığını verdi.

'Durmak yok yola devam.' diyen Erdoğan, 'Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı böyle bir ayrımcılık yok. Benim için Türk neyse Kürt kardeşim de odur. Biz bu ayrımcılıkları yıka yıka geldik. Devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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