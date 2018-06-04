Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerine kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklığın 2-3 derece mevsim normallerinin altında seyreden bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yağış anında kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 9, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Kars ile Ardahan'da 19, Erzurum'da 18 derece olması bekleniyor.



Son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 14,8, Erzurum'da 5,5, Ardahan'da 0,7, Kars'ta 0,6 ve Iğdır'da 0,3 kilogram yağış düştü.



Kaynak : AA