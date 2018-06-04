USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yaşam / 04 Haziran 2018 Pazartesi 10:05
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerine kadar aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2-3 derece mevsim normallerinin altında seyreden bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yağış anında kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 9, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Kars ile Ardahan'da 19, Erzurum'da 18 derece olması bekleniyor.

Son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 14,8, Erzurum'da 5,5, Ardahan'da 0,7, Kars'ta 0,6 ve Iğdır'da 0,3 kilogram yağış düştü.

Kaynak : AA

Hava SıcaklığıSağnak YağmurMeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüDoğu Anadolu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı