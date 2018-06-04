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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki!

Cübbeli Ahmet Hoca, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki göstererek "Bu Acun aklını başına alsın. Milletin itikatını bozan adamları kanalında çıkarıyor." dedi.

Televizyon / 04 Haziran 2018 Pazartesi 12:58
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'i hedef aldı. TV8 ekranlarında milletin ahlakını bozan programlar o olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, 'Ahlakı bozmak yetmedi şimdi de imanı bozacaklar.' dedi.

Kanalda program yapan Emre Dorman ismine tepki göstereen Cübbeli Ahmet, 'Ne kadar ayeti inkar eden adam varsa bunları çıkarıyor. Bu Acun aklını başına alsın. Milletin itikatını bozan adamları kanalında çıkarıyor.' şeklinde konuştu.

Cübbeli Ahmet, 'Zaten öbür yaptıklarının kitapta hiç yeri yok' diye ekledi. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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