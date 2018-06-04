Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'i hedef aldı. TV8 ekranlarında milletin ahlakını bozan programlar o olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, 'Ahlakı bozmak yetmedi şimdi de imanı bozacaklar.' dedi.



Kanalda program yapan Emre Dorman ismine tepki göstereen Cübbeli Ahmet, 'Ne kadar ayeti inkar eden adam varsa bunları çıkarıyor. Bu Acun aklını başına alsın. Milletin itikatını bozan adamları kanalında çıkarıyor.' şeklinde konuştu.



Cübbeli Ahmet, 'Zaten öbür yaptıklarının kitapta hiç yeri yok' diye ekledi.





Acun'un kanalı, ahlakı bozduğu yetmedi! Şimdi de imanı bozacak! Bakın Bayraktar BAYRAKLI nasıl 'Haccı ve Ramazan'ı sabitleyelim' diyor! https://t.co/mrbn1G70I3 — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 4 Haziran 2018