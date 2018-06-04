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Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada iki bakanın Münbiç konusunu ele aldığı belirtildi.

Dünya / 04 Haziran 2018 Pazartesi 17:00
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamaya göre iki bakan, ikili ilişkiler, Münbiç yol haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları değerlendirdi.

Kaynak : İHA

Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


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