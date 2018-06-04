Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.



Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapıldı.



Açıklamaya göre iki bakan, ikili ilişkiler, Münbiç yol haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları değerlendirdi.



Kaynak : İHA