USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Bozdağ'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Ramazan Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle idari bir tatilin verilmeyeceğini açıkladı. Bozdağ, "Türkiye Kandil'e girebilir her an her şey olabilir" dedi.

Güncel / 04 Haziran 2018 Pazartesi 19:23
Bozdağ'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir
Video için tıklayın

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an Kandil'e operasyon düzenleyebileceğini belirterek, 'Her an her şey olabilir' dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'Nerede terörist varsa, nerede Türkiye'ye dönük tehdit varsa, orası Türkiye için hedeftir. Hem teröristler hedeftir hem de oradaki terör kaynaklarının tamamı Türkiye için hedeftir' ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları: Seçim süreci demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Hükümet olarak seçim döneminde her türlü tedbirin alındığının bilinmesini isteriz.

Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verilmesi söz konusu değil.

BAĞ-KUR, memur emeklileri ikramiyelerini 7 Haziran'da alacak. SSK emeklileri ikramiyelerini 8 Haziran'da alacak. 11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ

Siyasi çözüm temel arzumuz. Öncelikle Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılmasında bir yöntem benimsenmesinde mutabık kaldı. Hem yöntem, hem yol haritası hem de uygulama için bir takvim ortaya kondu.

Bütün bunların hepsi bir takvim çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Hepsi de takvime bağlanmış durumdadır. Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir.

Başbakan YardımcısıBekir BozdağHükümetKandil


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı