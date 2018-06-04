USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Bahçeli'den 'af' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af çıkarılmasıyla ilgili kararlılıklarının sürdüğünü açıkladı.

Siyaset / 04 Haziran 2018 Pazartesi 13:30
Bahçeli'den 'af' açıklaması

Bahçeli, bir gazetecinin 'Sayın Bahçeli, Sayın Başbakan af konusunu sizinle konuştuğunu, hassasiyetlerinizi ifade ettiğinizi söyledi.

Sayın Başbakan'a, ‘karar sizin' tarzında bir açıklamanız olmuş. Yapılan yorumlarda sizin af konusunda geri adım attığınız söyleniyor, ne diyorsunuz' sorusu üzerine şöyle dedi:

“Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Bildiğiniz üzere, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü Seçim Beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Doğrudur, Sayın Başbakanla af konusunu değerlendirdik. Parti olarak görüşümüzü paylaştık. Kendisi de bize düşüncelerini aktardı. Ama bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı. Partimizin TBMM'deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildi. Sayın Başbakan'a bu tespit ve somut durumu ilettim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin almış olduğu tavır ve tutumunu da kendi takdirleri olarak değerlendirdim. Sözlerim özet olarak buydu. Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca bigane kalmak makul ve mantıklı değildir. Bayram öncesi kader mahkumlarını ve ailelerini sevindirecek girişimlerde bulunmak toplumsal rahatlamayı temin edecek, huzur ve umudu canlandıracaktır. Hükümet gündemimizde yok diyor, affı gündeme almak zor değil, bunun için sadece müşfik ve şefkatli bir teşebbüs yetecektir. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir.”

Kaynak : İHA

MHP'nin seçim beyannamesinde de af var MHP'nin seçim beyannamesinde de af var Bahçeli af çağrısını yineledi Bahçeli af çağrısını yineledi CHP'den af önerisi açıklaması CHP'den af önerisi açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'af önerisi' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'af önerisi' açıklaması

MhpDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı