Akılalmaz vurgunu doktorlar ortaya çıkardı, Zahide Yetiş yakalattı!

Televizyon ekranları bu kez akıllara durgunluk veren bir vurgunla sallandı. Dolandırıcıların hedefi Zahide Yetiş'in programıydı. Buna göre Onur Ü. ve Fadime C. isimli karı-koca ünlü doktorları kandırdı.



DOKTORLAR OYUNU ANLADI



Bu ikili söz konusu doktorlara 'Rezervasyon Akdi' isimli bir form yolladı. Hekimlere 'Sizi Yetiş'in programına çıkartıcağız' diye vaatlerde bulunup paralarını aldı. Ancak ünlü doktor Haşmet Bardakçı ve Fatih Şendağ oyunu anladı. Durumu hemen Yetiş'e anlattı. Yetiş de savcılığın kapısını çaldı.







İDDİANAME HAZIRLANDI



Takvim Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı.



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.