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3 bin 600 ek gösterge emeklileri de kapsayacak

Maliye Bakanı Ağbal, 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin olarak "Bu düzenlemeden, halihazırda emekli polis, öğretmen, hemşireler, din görevlileri de yararlanacak" açıklaması yaptı. Böylece emekli maaşlarında artış yaşanacak.

Ekonomi / 04 Haziran 2018 Pazartesi 10:45
3 bin 600 ek gösterge emeklileri de kapsayacak

3 bin 600 ek göstergeden mevcut emekliler de yararlanacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" açıklaması yaptı.

Ağbal, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerinin maaşlarının önemli oranda artacağını beilrtti.

Düzenleme kapsamında polis, öğretmen, hemşireler, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkacak.

PolisÖğretmenEmeklilikNaci Ağbal


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