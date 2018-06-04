3 bin 600 ek gösterge emeklileri de kapsayacak

3 bin 600 ek göstergeden mevcut emekliler de yararlanacak.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" açıklaması yaptı.



Ağbal, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerinin maaşlarının önemli oranda artacağını beilrtti.



Düzenleme kapsamında polis, öğretmen, hemşireler, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkacak.