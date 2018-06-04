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14 yaşında hamile kaldı! Sözleri şoke etti

14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuyla dini nikahla yaşayan Suriyeli sanık, 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3. Sayfa / 04 Haziran 2018 Pazartesi 15:06
14 yaşında hamile kaldı! Sözleri şoke etti

Adana'da 14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuyla dini nikahla yaşayan Suriye uyruklu sanığa, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Cerruh ile dini nikahla yaşadığı Suriyeli E.Ş. ve avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Cerruh, E.Ş. ile 2,5 yıl önce Suriye'de dini nikahla evlendiklerini belirterek, 'Ben 4 yıldır Türkiye'deyim. Suriye'ye gidip eşim ile evlenip tekrar döndüm. Bu yaşta birisiyle evlenmemin Türkiye'de suç olduğunu bilseydim evlenmezdim. Ben zaten Suriye'de evlendim. Suriye'de 14 yaşında evlenilebilir.' şeklinde savunma yaptı.

Cerruh'tan şikayetçi olmayan E.Ş. ise 2017'de imam nikahı yaparak evlendiklerini belirterek, 'Eşim ile kendim ve ailemin rızasıyla evlendim. 5 aylık hamileyim.' dedi.

E.Ş'nin annesi Meryem Ş. de sanıktan şikayetçi olmadı.

Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, mağduru cinsel amaçlı alıkoyduğu ve zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Cerruh'u çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 16 yıl 8 ay, kişiyi hürriyetinden alıkoymadan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

Suriye vatandaşı 14 yaşındaki E.Ş. hamile kalınca annesi Meryem ile Şubat 2017'de Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitmişti.

Yapılan muayenede E.Ş'nin 14-15 haftalık hamile olduğu belirlenmiş, hastane yetkilileri, hamile kızın yaşının küçük olması nedeniyle polise bilgi vermişti. Soruşturma sonunda E.Ş'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer Cerruh hakkında dava açılmıştı. Kaynak : AA

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