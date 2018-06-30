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Yunuslar İstanbul Boğazı'nda avlandı

İstanbul Boğazı’nda balık sürülerini avlamaya çalışan yunuslar seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Yaşam / 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:46
Yunuslar İstanbul Boğazı'nda avlandı
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İstanbul Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri mest etti. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 5 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunuslar vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık 1 saat boyunca boğazda avlanan yunuslar yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu

(Serdal Altıntepe/İHA) Kaynak : İHA

Yunuslar


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