Yunuslar İstanbul Boğazı'nda avlandı

İstanbul Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri mest etti. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 5 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunuslar vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık 1 saat boyunca boğazda avlanan yunuslar yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu



(Serdal Altıntepe/İHA) Kaynak : İHA