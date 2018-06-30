Yeni kabine için sürpriz isim

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni oluşturacağı kabineye çevrildi.



Habertürk yazarı Nagehan Alçı da Erdoğan'ın yeni oluşturacağı kabinenin siyasilerden ziyade teknokratlardan oluşacağını iddia etti.



Bu konuya köşesinde yer veren Alçı kabinede yer alacağını öğrendiği dikkat çeken bir ismi okuyucularıyla paylaştı.



Nagehan Alçı'nın yazısındaki o bölüm;



YENİ KABİNE İÇİN DUYDUĞUM İSİM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın kabinesi şu sıralar siyasetin en çok merak edileni. Bu, şimdiye kadarkilerden çok farklı ve sürprizli bir kabine olacak. Siyasilerden ziyade teknokratlardan oluşacak.



Ankara'da isimleri belirlemek için büyük bir hazırlık var. Cumhurbaşkanı'nın hem kendisi hem de yakın çevresi çok geniş bir çerçevede her konuda olabilecek en iyileri belirlemeye çalışıyor.



Çok önemli bir kaynaktan duyduğuma göre bu isimlerin içinde dünya çapında bir marka olan, Nobel Ekonomi Ödülü alabilecekler listesinde ismi geçen, değerli ekonomist Daron Acemoğlu da var. Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu'na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir. Bu güzel haberin gerçekleşmesi ihtimali bile beni çok umutlandırdı...





Daron Acemoğlu

Kaynak : Beyaz Gazete Özel