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Sezgin Tanrıkulu PKK'yı kınayabilecek mi?

PKK'nın Mevlüt Bengi cinayetini üstlenmesinin ardından gözler Sezgin Tanrıkulu'ya çevrildi.

Güncel / 30 Haziran 2018 Cumartesi 20:25
Sezgin Tanrıkulu PKK'yı kınayabilecek mi?

Ağrı'da AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin cinayetini terör örgütü PKK üstlendi.

FAİLİ MEÇHUL DEMİŞTİ

Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan '2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür' yazılı not bulunmasına rağmen, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu cinayeti faili meçhul olarak nitelemişti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklama iktidarı göreve çağıran Tanrıkulu 'Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir' diye yazmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

PKK'nın bugün cinayeti üstlenmesinin ardından Tanrıkulu'nun, terör örgütünü kınayıp kınamayacağı merak konusu oldu.


Ağrı'da öldürülen AK Partili sandık müşahidinin yanında teröristlere ait not bulundu Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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