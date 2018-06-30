Rusya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

İsrail basınına açıklamalarda bulunan Bogdanov, İsrail’in uluslararası mecrada Kudüs’ü başkenti olarak dayatmasına karşı çıktı. İsrail’in Kudüs politikasına karşı şartlarını açıklayan Bogdanov, "İsrail, Batı Kudüs’ü, Filistin’in başkenti olarak tanırsa ve her iki taraf uzlaşırsa Rusya olarak bu kararı değerlendirebiliriz" dedi.



Suriye konusunda da açıklamalarda bulunan Bogdanov, "Şam’ın durumuna göre ancak Rusya Suriye’den çekilebilir" ifadelerini kullandı.



1967 yılında Filistin’i işgal eden İsrail, 1980 yılında tek taraflı olarak Kudüs’ü başkent ilan etmişti. Başta Türkiye olmak üzere Filistin’e destek çıkan çok sayıda ülke bu kararı reddederek İsrail’in başkenti olarak Tel Aviv’i olarak görmeyi sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak büyük bir krize neden olmuştu. Filistin tarafı ise Batı Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınması konusunda uluslararası alanda hukuki direnişini sürdürüyor.



(Erhan Altıparmak/İHA) Kaynak : İHA