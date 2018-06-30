PKK'ya Avaşin'de büyük darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kaynak : AA