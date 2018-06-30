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Küçük Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara defnedildi.

Yaşam / 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:25
Küçük Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara toprağa verildi.

Küçük Eylül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Uzunbeyli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Köy camisinde Eylül için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Eylül'ün ailesi, yakınları ve köylüler ile Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya katıldı.

Cenaze namazı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Topaca, Eylül'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Devleti yönetenlerin Eylül'ün ölümünün acısını çok derinden hissettiğini ifade eden Topaca, bu suçu işleyenlerin ve varsa yardım edenlerin bunun cezasını hukuk sistemi içinde en ağır şekilde çekeceğini söyledi.

Ağrı'da da Leyla Aydemir isimli küçük çocuğun kaybolduğunu hatırlatan Ercan Topaca, çocuğun en kısa sürede sağ salim bulunması temennisinde bulundu.

Cenaze namazının ardından Eylül Yağlıkara'nın cenazesi köy mezarlığında defnedildi. Kaynak : AA

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