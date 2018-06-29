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Küçük Eylül'den acı haber

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı

Güncel / 29 Haziran 2018 Cuma 21:11
Küçük Eylül'den acı haber
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22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. U. K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti. U.K.'nin otomobiline el koyan jandarma ekipleri kan izleriyle karşılaşmıştı

AA'nın aktardığına göre, Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.







TUTUKLANAN UĞUR K. ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. U. K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

ZANLININ ARABASINDAKİ KAN EYLÜL'ÜN KANIYLA UYUŞTU

Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.'nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirledi ve araçta kan izleriyle karşılaştı. Ekiplerin, araçta bulunan kan örnekleri ile ailenin kan örneklerinin yapılan DNA sonucunda uyuştuğunu tespit etti.

Ercan Topaca


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