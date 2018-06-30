Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak : AA