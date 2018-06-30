Habertürk yazarı Sevilay Yılman, girdiği hiç bir seçimi kazanamayan ve hala da koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla fena dalga geçti.



Yılman, Kılıçdaroğlu gibi 9 seçim kaybedip de kendince bahaneler üreterek ısrarla koltuğunu korumaya çalışan başka birinin yer yüzünde olmadığını söyledi.



“Yenilen pehlivan güreşe doymazmış!” sözünden esinlenerek bir araştırma yaptığını söyleyen Yılman, yenilip yenilip yine de güreşmekten vazgeçmeyen ünlü pehlivanları aradım. Var birkaç tane ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu yenilgi sayısına sahip değil! ifadelerini kullandı.



Sevilay Yılman'ın yazısındaki o bölüm;



Kılıçdaroğlu gibi bir pehlivan görmedi bu yeryüzü!



DÜN bu yazıya başlamadan evvel epeyce bir bakındım Türkiye siyasetinin geçmişine... Hani dedim, başka kimse var mı CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi 9 seçim yenilip de kendince bahaneler üreterek ısrarla koltuğunu korumaya çalışan... Yok, bulamadım başka bir kimseyi. Sadece Türkiye siyasetinde değil, dünya siyasetinde de böyle biri yok!



Sonra hatırıma “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış!” sözü geldi. Ona da baktım. Yani yenilip yenilip yine de güreşmekten vazgeçmeyen ünlü pehlivanları aradım. Var birkaç tane ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu yenilgi sayısına sahip değil!



Mesela Küçük Yusuf olarak da bilinen Tophaneli Yusuf Mehmet adlı bir pehlivan varmış. Kırkpınar'ın iyi pehlivanlarındanmış. O dönemin en meşhurlarından Kara Ahmet'i 3 dakikada yenmesiyle ün yapmış. Ancak Küçük Yusuf, daha sonraları güreştikleriyle başa çıkamayıp bir de üst üste 4 yenilgi alınca sonunda bırakmış güreşi.



Anlayacağınız siyasette de, güreşte de yenilgilere rağmen azimle kaldığı yerden devam eden Kılıçdaroğlu benzeri biri yok! Bu yüzden tebrik etmek lazım. Yani hiçbir şey için değilse bile atalarımızın, “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış” sözünün ne kadar doğru bir söz olduğunu ispat ettiği ve bu sözün pratiğe dökülmesine katkı sunduğu için Kemal Bey'i kutlamak lazım! Allah bin kez razı olsun!







Kaynak : Beyaz Gazete Özel