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İsmail Saymaz'dan anlamlı tepki

Gazeteci İsmail Saymaz, PKK savunucularına tepki gösterdi.

Güncel / 30 Haziran 2018 Cumartesi 19:51
İsmail Saymaz'dan anlamlı tepki

Ağrı'da AK Partili Mevlüt Bengi cinayetini terör örgütü PKK üstlendi.

Tüm Türkiye tarafından terör örgütü tarafından işlendiği bilinen bu cinayeti, HDP'liler ve CHP'liler faili meçhul olarak yansıtmaya çalıştı.

'YAZIKLAR OLSUN'

Gazeteci İsmail Saymaz, PKK'nın açıklamasının ardından terör örgütü savunucularına tepki gösterirken 'PKK, Ağrı'da Mevlüt Bengi adlı çobanı ‘ihbarcı olduğu' iddiasıyla infaz ettiğini kabul etti. Bu terör eylemini üç gün önce biz kınarken bir kez daha gördük ki bu mecrada PKK'nın övünerek üstlendiği saldırıları bile örgüte konduramayan, “O yapmaz” diyen var. Size yazıklar olsun' diye yazdı.





Ağrı'da öldürülen AK Partili sandık müşahidinin yanında teröristlere ait not bulundu Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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