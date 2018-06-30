Gülerce'den kritik CHP detayı

Gülerce: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye iplerin kimin elinde olduğunu gösterecek!
Beyaz TV yorumcusu Hüseyin Gülerce sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'ye ilişkin kritik bir detay paylaştı.
Gülerce, 2. ''Muharrem Gel Bakalım Buraya'' vakası olarak nitelediği gelişmeyi takipçilerine şöyle duyurdu:
İNCE'YE İPLER KİMİN ELİNDE ANLATILACAK
Haberlere göre Muharrem İnce ve eşi pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine yemeğe gideceklermiş.
Yani samimiyet görüntülü ayağa çağırma siyaseti. İpler kimin elinde tatlı tatlı anlatılacak.
İnce, CHP'nin kurtlar sofrasında...
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
2. ''Muharrem Gel Bakalım Buraya'' vakası...— Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 29 Haziran 2018
Haberlere göre Muharrem İnce ve eşi pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine yemeğe gideceklermiş.
Yani samimiyet görüntülü ayağa çağırma siyaseti. İpler kimin elinde tatlı tatlı anlatılacak.
İnce, CHP'nin kurtlar sofrasında...