Gülerce'den kritik CHP detayı

Beyaz TV yorumcusu Hüseyin Gülerce sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'ye ilişkin kritik bir detay paylaştı.



Gülerce, 2. ''Muharrem Gel Bakalım Buraya'' vakası olarak nitelediği gelişmeyi takipçilerine şöyle duyurdu:



İNCE'YE İPLER KİMİN ELİNDE ANLATILACAK



Haberlere göre Muharrem İnce ve eşi pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine yemeğe gideceklermiş.



Yani samimiyet görüntülü ayağa çağırma siyaseti. İpler kimin elinde tatlı tatlı anlatılacak.



İnce, CHP'nin kurtlar sofrasında...



2. ''Muharrem Gel Bakalım Buraya'' vakası...

Haberlere göre Muharrem İnce ve eşi pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine yemeğe gideceklermiş.

Yani samimiyet görüntülü ayağa çağırma siyaseti. İpler kimin elinde tatlı tatlı anlatılacak.

İnce, CHP'nin kurtlar sofrasında... — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 29 Haziran 2018