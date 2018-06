Ekonominin başına kim geçecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken ekonominin başına geçecek isim ile ilgili son bomba kulis haber Nagehan Alçı'dan geldi. Buna göre; Nobel Ekonomi Ödülü alabilecekler listesinde ismi geçen ekonomist Daron Acemoğlu, Erdoğan'ın listesinde.



GÖZLER YANİ KABİNEDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini kurmak için kolları sıvadı. Ekonominin başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Ali Babacan ve Nail Olpak'tan sonra sürpriz isim daha gündeme geldi. Gözlerin çevrildiği Beştepe'den son kulis haberi Habertürk Gazetesi yazarı Naghan Alçı duyurdu.









İşte Nagehan Alçı'nın yazısındaki ilgili kısım;



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesi şu sıralar siyasetin en çok merak edileni. Bu, şimdiye kadarkilerden çok farklı ve sürprizli bir kabine olacak. Siyasilerden ziyade teknokratlardan oluşacak.





Ankara'da isimleri belirlemek için büyük bir hazırlık var. Cumhurbaşkanı'nın hem kendisi hem de yakın çevresi çok geniş bir çerçevede her konuda olabilecek en iyileri belirlemeye çalışıyor.



Çok önemli bir kaynaktan duyduğuma göre bu isimlerin içinde dünya çapında bir marka olan, Nobel Ekonomi Ödülü alabilecekler listesinde ismi geçen, değerli ekonomist Daron Acemoğlu da var. Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu'na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir. Bu güzel haberin gerçekleşmesi ihtimali bile beni çok umutlandırdı...



DARON ACEMOĞLU KİMDİR



3 Eylül 1967 İstanbul doğumlu olan Kamer Daron Acemoğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) İktisat Profesörü olarak görev yapıyor. IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında bulunuyor.



1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan London School of Economics'ten aldı.



2000 yılında profesörlüğe yükselen Acemoğlu, 1993'ten bu yana ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyor.



Acemoğlu'nun The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması '1996 Yılının En İyi Makalesi' ödülünü aldı.



Acemoğlu, 2005 yılında, ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim adamlarına verilen John Bates Clark madalyası ile ödüllendirildi.



Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği. En güncel çalışmaları ise 'kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri' üzerine. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında 'Bilim Ödülü'ne layık görüldü.



Acemoğlu, 2013 yılında da klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.