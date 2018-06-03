Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılan sonrasında ise sağlığına geri kavuşan Yeşilçam oyuncusu Selahattin Fırat bu sabah vefat etti.



Selahattin Fırat bugüne kadar birçok film ve dizide rol aldı. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Selahattin Fırat, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.



SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?

1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları şunlardır:



Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.



Yer aldığı filmlerden bazıları:



Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008



İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006



Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004



Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000



Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000



Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000



Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000



Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999



Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994



Gülcan-3 TV Filmi 1994



Gülcan-2 TV Filmi 1994



Gülcan-1 TV Filmi 1994



Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu / Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992



Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990



Bombacı (Prodüktör) Sinema Filmi 1988



Yakışıklı Sinema Filmi 1987



Gramofon Avrat (Osman) Sinema Filmi 1987



Perihan Abla TV Dizisi 1986



Namus Sözü (Davut) Sinema Filmi 1986



Milyarder (Kuyumcu Vecdi ) Sinema Filmi 1986



Atla Gel Şaban (Selahattin) Sinema Filmi 1984



Tokatçı (Deli Sait) Sinema Filmi 1983



Kılıbık (Bekçi) Sinema Filmi 1983



Yedi Bela Hüsnü (Suat) Sinema Filmi 1982



Üç Kağıtçı (Doktor) Sinema Filmi 1981