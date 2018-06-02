Turgay Güler o ismi açıklayacağım

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler, Sıradışı programına CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi davet etti.



Davetin ardından Güler, İnce'nin ekibinden bir kişinin kendisini aradığını ve İnce'nin 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' dediğini iddia etti.



iNCE'DEN CEVAP



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, Turgay Güler'in iddialarını yalanladı.



İnce, Güler'i tanımadığını söylerken 'Bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. zaten yandaş medya dediğin tam da budur:) beni Tayyip Erdoğan ile karıştırıyor!' tweetini attı.







25 HAZİRAN'DA AÇIKLAYACAĞIM



Muharrem İnce'nin o açıklamasına cevap gecikmezken Güler, kendini arayan ismi 25 Haziran'da açıklayacağı belirtti.





Muharrem İnce'den Turgay Güler'e soru şartı Kaynak : Beyaz Gazete Özel