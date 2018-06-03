Turgay Güler'den Muharrem İnce'ye cevap...

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler, Sıradışı programına CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi davet etmiş, Güler, İnce'nin ekibinden bir kişinin kendisini aradığını ve İnce'nin 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' dediğini iddia etmişti.



Muharrem İnce'de yaptığı açıklamayla Turgay Güler'i tanımadığını ileri sürmüştü.



İnce'ye Turgay Güler'den cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turgay Güler, İnce'ye manidar bir göndermede bulundu.



İşte Turgay Güler'in o paylaşımı;







Kaynak : Beyaz Gazete Özel