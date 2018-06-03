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Sarı taksilere rakip gerek...

Melih Altıok: Sarı taksilere hizmet standartlarını güncellemeye zorlayacak rakipler gerek...

Ekonomi / 03 Haziran 2018 Pazar 10:07
Sarı taksilere rakip gerek...

Sabah gazetesi yazarı Melih Altıok, UBER konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sarı taksilerden duyduğu bazı rahatsızlıkları dile getiren Altıok, 'sarı taksilere serbest piyasamızdaki diğer aktörler gibi, hizmet standartlarını güncellemeye zorlayacak rakipler gerek' dedi.

Altıok 'Aksi halde, memlekette hiçbir gruba ya da meslek grubuna tanınmayan tekel ayrıcalığıyla kendilerine çeki düzen verme ihtiyacı hissetmeyecekler' ifadelerini kullandı.

İşte Melih Altınok'un yazısındaki o bölüm;

Hükümetin taksi plakası sahipleri lehine aldığı kararın ardından Uber'i zor günler bekliyor.
Ama mevzu yalnızca İstanbul'da 30 yıldır sayıları artmayan 17 bin 500 plaka sahibini ve Uber şirketini ilgilendirmiyor...
Plaka ağalığının mağdur ettiği onca sarı taksi ve Uber emekçisi... ve tabii ki benim gibi, Uber'i tercih eden ve hizmet standardından memnun olan pek çok müşteri de konunun doğrudan tarafı.
Çünkü yıllar sonra ilk kez başka bir taksicilik hizmetinin mümkün olduğunu gördük... Paramızla aldığımız hizmetin bir lütufmuş gibi önümüze koyulmamasını sevdik... Gideceğimiz yer konusunda şoförü ikna etmek zorunda kalmadan, aşırı samimi sohbetlere zorlanmadan, saygısızlığa uğramadan yolculuklar yaptık...
Sokağa çıkıp vatandaşa soran her anket şirketi de bu memnuniyetin ne kadar yaygın olacağını görecektir.

***
Peki, geldiği noktada bu sorunumuzu nasıl çözeceğiz?
Adı Uber ya da başka bir şey olur, fark etmez, bize lazım olan 'rekabet.'
Sarı taksilere de, serbest piyasamızdaki diğer aktörler gibi, hizmet standartlarını güncellemeye zorlayacak rakipler gerek.
Aksi halde, memlekette hiçbir gruba ya da meslek grubuna tanınmayan tekel ayrıcalığıyla kendilerine çeki düzen verme ihtiyacı hissetmeyecekler.
'Ama Uber yabancı' diyorsak 'yerlisi'ni kuralım o halde. Piyasada yatırım yapacak alan arayan onca müteşebbis var.
Vatandaşlar olarak hükümetten bu taleplerimizi ve tüketici haklarımızı gözeten bir adım atmasını bekliyoruz.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Taksi PlakasıMelih Altınok


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