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Portakal'dan çirkin provokasyon

Algı operasyonu denilince ilk akla gelen isimlerden olan Fatih Portakal yine sahneye çıktı. Portakal bu kez de 24 Haziran seçimlerine adaletsizliklerle gidildiğini söyledi...

Güncel / 03 Haziran 2018 Pazar 15:17
Portakal'dan çirkin provokasyon

Geçtiğimiz gün şehir hastaneleriyle ilgili yalan haber yaptığı ortaya çıkan Fatih Portakal bu kez de çirkin bir provokasyona imza attı.

Her fırsatta hükümeti eleştiren Portakal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 Haziran'a adaletsizliklerle gidildiğini iddia ederek 'Bir aday miting yapmasın diye engellemelerle karşılaşıyor. Çoğunun mitingi izlettirilmiyor. İçerde olan hakkında konuşuluyor, o iddialara cevap veremiyor. Bu adaletsizlikler öyle bir dip dalgası oluşturuyor ki iktidar farkında değil' ifadelerin kullandı.

FOX TV'nin haberi mizansen mi? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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