Portakal'dan çirkin provokasyon

Geçtiğimiz gün şehir hastaneleriyle ilgili yalan haber yaptığı ortaya çıkan Fatih Portakal bu kez de çirkin bir provokasyona imza attı.



Her fırsatta hükümeti eleştiren Portakal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 Haziran'a adaletsizliklerle gidildiğini iddia ederek 'Bir aday miting yapmasın diye engellemelerle karşılaşıyor. Çoğunun mitingi izlettirilmiyor. İçerde olan hakkında konuşuluyor, o iddialara cevap veremiyor. Bu adaletsizlikler öyle bir dip dalgası oluşturuyor ki iktidar farkında değil' ifadelerin kullandı.



Adaletsizliklerle 24 Haziran'a yol alınıyor. Bir aday miting yapmasın diye engellemelerle karşılaşıyor. Çoğunun mitingi izlettirilmiyor. İçerde olan hakkında konuşuluyor, o iddialara cevap veremiyor. Bu adaletsizlikler öyle bir dip dalgası oluşturuyor ki iktidar farkında değil. — fatih portakal (@fatihportakal) 3 Haziran 2018