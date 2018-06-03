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Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert tepki

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye "Temel Paşa" cevabı...

Siyaset / 03 Haziran 2018 Pazar 09:21
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert tepki

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için 'onu görevden alıp, apoletlerini sökeceğim' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

BAĞIRTA BAĞIRTA YEDİRİRLER
'Muharrem İnce'ye büyük lokma yiyeceksin, büyük söz söylemeyeceksin' diye seslenen Melih Gökçek, inan söylediğin lafı adama ince ince değil, bağırta bağırta yedirirler. Çünkü; Temel Paşa FETÖ'nün değil, şerefli ordumuzun şerefli komutanı ifadelerin kullandı.

İnce'den o generale tepki Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih GökçekMuharrem İnceBelediye BaşkanıCumhurbaşkanı Adayı


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