Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert tepki

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye "Temel Paşa" cevabı...
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için 'onu görevden alıp, apoletlerini sökeceğim' sözlerine çok sert tepki gösterdi.
BAĞIRTA BAĞIRTA YEDİRİRLER
'Muharrem İnce'ye büyük lokma yiyeceksin, büyük söz söylemeyeceksin' diye seslenen Melih Gökçek, inan söylediğin lafı adama ince ince değil, bağırta bağırta yedirirler. Çünkü; Temel Paşa FETÖ'nün değil, şerefli ordumuzun şerefli komutanı ifadelerin kullandı.
İnce'den o generale tepki
BÜYÜK LOKMA YİYECEN,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 3 Haziran 2018
BÜYÜK LAF SÖYLEMEYECEN...
SEVGİLİ İNCE...
İNAN SÖYLEDİĞİN LAFI ADAMA
İNCE İNCE DEĞİL
BAĞIRTIRA BAĞIRTTIRA YEDİRİRLER...
ÇÜNKÜ TEMEL PAŞA FETO'NUN DEĞİL,
ŞEREFLİ ORDUMUZUN
ŞEREFLİ KOMUTANI... pic.twitter.com/pq8An61Mdg
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
BAK MUHARREMCİM,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 3 Haziran 2018
BİZ ŞEREFLİ TÜRK ORDUSUNUN ŞEREFLİ KOMUTANININ APOLETLERİNİ SÖKTÜRTMEYİZ...
ANCAK FETO’NUN
HAİN SUBAYLARININ
APOLETLERİ SÖKÜLÜR...
O DA BÖYLE YAPILIR...
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