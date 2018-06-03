Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert tepki

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için 'onu görevden alıp, apoletlerini sökeceğim' sözlerine çok sert tepki gösterdi.



BAĞIRTA BAĞIRTA YEDİRİRLER



'Muharrem İnce'ye büyük lokma yiyeceksin, büyük söz söylemeyeceksin' diye seslenen Melih Gökçek, inan söylediğin lafı adama ince ince değil, bağırta bağırta yedirirler. Çünkü; Temel Paşa FETÖ'nün değil, şerefli ordumuzun şerefli komutanı ifadelerin kullandı.





BÜYÜK LOKMA YİYECEN,

BÜYÜK LAF SÖYLEMEYECEN...



SEVGİLİ İNCE...

İNAN SÖYLEDİĞİN LAFI ADAMA

İNCE İNCE DEĞİL

BAĞIRTIRA BAĞIRTTIRA YEDİRİRLER...

ÇÜNKÜ TEMEL PAŞA FETO'NUN DEĞİL,

ŞEREFLİ ORDUMUZUN

ŞEREFLİ KOMUTANI... pic.twitter.com/pq8An61Mdg — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 3 Haziran 2018