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Kaya parçası otobüsün üzerine düştü

Tunceli’de dağlık alandan kopan bir kaya parçası yolcu otobüsünün ön camından girdi, yan camından çıktı, yardımcı kaptan hafif şekilde yaralandı.

3. Sayfa / 02 Haziran 2018 Cumartesi 21:15
Kaya parçası otobüsün üzerine düştü
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Olay, Tunceli-Erzincan karayolunun 30. kilometresinde Zağge mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Trabzon'a gitmek için yola çıkan Mustafa Durmuş idaresindeki 62 AR 373 plakalı yolcu otobüsüne, dağlık alandan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası ön camdan girip yan camdan çıkarken, yardımcı kaptan Ekrem Yıldırım hafif yaralandı. Yaralı ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Otobüste bulunan 30 yolcu ise başka bir otobüse aktarılarak yolculuğuna devam etti.


Kaynak : İHA


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