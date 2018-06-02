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Katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Ümraniye’de yol kenarında düzenleme yapan ekiplerin mesai bitimiyle birlikte malzemeleri araca yüklediği sırada kontrolden çıkan bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 2 işçi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 02 Haziran 2018 Cumartesi 20:29
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Sabiha Gökçen ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında düzenleme yapan ekipler, mesai saati bitimiyle malzemelerini toplamaya başladı.

Ekipler güvenlik şeridinden park halinde bulunan 59 SK 017 plakalı minibüse malzemelerini taşıdığı sırada, Cengiz Özkan idaresindeki 34 ST 2993 plakalı otomobil kontrolden çıkarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özbekistan uyruklu Abduvali Sabirov ile yanında bulunan başka bir işçi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrası yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Abduvali Sabirov'un ağabeyi sinir krizi geçirdi. Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrasında hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle oluşan trafikteki yoğunluk, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

İşçileri taşıyan minibüs şoförü, “Biz emniyet şeridinde durduk, malzemeleri yüklüyorduk. Araç arkadan çarptı. Emniyet şeridine giriyor, geliyor arkadan çarpıyor. Yaralılardan birinin durumu ağır' dedi.

Kaynak : İHA

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