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Hırsızlık çetesi tencere ve çaydanlığı böyle çaldı

Beşiktaş’ta içerisinde kadınların olduğu hırsızlık çetesi, bir mağazanın içerisindeki tencere takımı ile çaydanlığı kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çetenin rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtti.

3. Sayfa / 03 Haziran 2018 Pazar 09:57
Hırsızlık çetesi tencere ve çaydanlığı böyle çaldı
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Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş’ta bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde kadınların olduğu hırsızlık çetesi sabah saatlerinde mutfak eşyası satılan mağazaya geldi. Hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra kadın hırsızlardan biri içeriye girerek çalışanı oyalamaya başladı.

O esnada dışarıda bekleyen erkek hırsız, saniyeler içerisinde çaydanlığı çaldı. Çaydanlığın çalınmasının ardından içeriye giren kadın hırsız da reyonda duran tencere takımını kaşla göz arasında çaldı. İçerideki diğer kadın hırsızın da çıkmasının ardından çete, çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tencere takımı ve çaydanlık çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya gelen çete üyelerinden biri içeriye girerek çalışanı oyalıyor. O esnada dışarıdaki erkek hırsız çaydanlığı çalıyor. Kısa bir süre sonrada diğer kadın hırsız, içerideki tencere takımını çalıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar ardından çaldıklarıyla beraber işyerinden uzaklaşarak kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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