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Cumhuriyet Gazetesi'nden Başak Demirtaş'a güzelleme

Kandil'in partisi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili sık sık haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi bu kez, Demirtaş'ın eşine güzellemeler yaptı.

Güncel / 03 Haziran 2018 Pazar 12:07
Cumhuriyet Gazetesi'nden Başak Demirtaş'a güzelleme

İhanet medyası, terör örgütlerinin sesi Cumhuriyet gazetesi, algı çalışamalarına durmadan devam ediyor.

Kandil'in partisi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili sık sık haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi bu kez, Demirtaş'ın eşine güzellemeler yaptı.

"Başak Demirtaş: Bu yol güzel" başlıklı bir habere imza atan Cumhuriyet Gazetesi, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın her çarşamba eşini ziyarete gidişinin öyküsünü anlattı.

Demirtaş'ı iyi göstermek için türlü türlü haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi'nin, Başak Demirtaş'ın 1.700 kilometrelik yolculuğunun hikayesini anlattığı haberi terör sevici gazeteciler de twitter hesaplarından paylaştı.

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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