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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

Güncel / 03 Haziran 2018 Pazar 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek
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Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'KANDİL'DEKİ BARONLARA ŞAMAR OLACAK'

Bugün Diyarbakır'da tarihe geçeceğine inandığım bir miting gerçekleştirdik. Diyarbakır bizi bugün büyük bir hasretle bağrına bastı. Sıcağa ve oruca rağmen miting meydanını hınca hınç dolduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın tarihi duruşuyla kardeşliğimize uzanan ellere cevap verdiğine inanıyorum.

24 Haziran, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır. PKK'nın desteklemiş olduğu malum partinin biizim değerlerimizle alakası var mı? Bunlar ateist, bunlar dini istismar eden kişiler.

'SIRA KANDİL'E DE GELECEK'

Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Mehmedimiz, komandolarımız hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladılar. Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek.

Analar ağlamasın diye demokratik açılımı çözüm sürecini biz devreye aldık. Terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırmak için terör örgütünün ihanetlerine rağmen bu süreci devam ettirdik. Kürt kardeşlerimin sıkıntılarını çözmeye çalıştık. Yüzlerce düzenlemeyi hayata geçirdik.

'2018'İN TÜRKİYE'SİNDE ARTIK KÜRT SORUNU YOK'

Sadece hakka ve halka güvenerek bu yolda Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018'in Türkiye'sinde Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Eski Türkiye'de Kürtlerin kendileri sorun olarak görülüyordu. Bugünün Türkiye'sinde hiçbir vatandaş öyle görülmüyor. Bizim tek sorunumuz terör. Onu da çözüyoruz. Üstesinden geliyoruz. 780 bin kilometrekare vatanın bir karışında dahi eli kanlı terör sürülerine hak tanımayacağız

'BU DEVLET 81 MİLYONUN DEVLETİDİR'

Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Reformlarımız sayesinde Türkiye en büyük dönüşümü gerçekleştirdi. Etnik kökeninden dilinden başörtüsünden poşusundan dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tedavülden kalktı. Bu devlet artık vesayetçilerin değil Türkü ile Kürdü ile 81 milyonundu

16 yıldır hiçbir zaman milletimizin taleplerine kulak tıkamadık. Kendimizi mükemmel bir noktada görmedik. Hep daha iyisini yapmaya hedefledik. Asla taviz vermeden toplumumuzun bütün kesimlerinin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Herkesin özgürlükleri alabildiğine genişlemiştir. Biz yapıyoruz, onlar yıkıyor. Yakılan, yıkılan Diyarbakır'ı yeniden ayağa kaldırdık.

'AYRIMCILIK TEDAVÜLDEN KALKMIŞTIR'

İnsanlarına etnik kökeninden, dilinden, dış görünüşünden, sakalından, sarığından, başörtüsünden, feracesinden, poşusundan dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tamamen tedavülden kalkmıştır. Her ne kadar muhalefet hazımsızlık duysa da bugün 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var.

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