CHP'li Eren Erdem'den güldüren paylaşım

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi tamamlandı ve oy sayım işlemine başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu.



Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başında olan Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğundan gitmesi Eren Erdem'i umutlandırdı.



Erdem'in, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimini cumhurbaşkanlığı seçimine bağlaması güldürdü.



Twitter hesabından, 'Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olmuş. Tebrik ederim. Aziz beyi kutlarım, çok emek verdi. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun' diyen Erdem, 'Bu arada sandıkta katılımın yüksek olmasının değişimleri getirdiğini gösteren bir kongre yaşadı Fenerbahçe. 24 Haziran'da da katılım patlaması yaşanmalı, sandığa katılım yüzde 98 bandında olmalı. O zaman göreceksiniz ki; Erdoğan yüzde 40'ı göremeyecek...' ifadelerini kullandı.



Eren Erdem'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ne alaka?' tepkisiyle karşılandı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel