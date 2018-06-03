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Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'Elektrik çarptı' dedi

Antalya’da dini nikahlı karısının cep telefondaki arama kayıtlarından şüphelenen Suriyeli kıskanç koca, çalıştıkları sera içerisindeki su ısıtıcısının kablosuyla karısını boğarak öldürdü. Korkunç olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekiplerine “elektrik çarptı” diyen kocanın planı, genç kadının otopsisi sonrasında bozuldu. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden koca, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 03 Haziran 2018 Pazar 19:46
Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'Elektrik çarptı' dedi

Olay, Antalya’nın Kumluca ilçesi Sarısu Mahallesi’nde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca’da sera işçisi olan Suriyeli uyruklu İbrahim Elesvad (26) ile dini nikahlı eşi Fatma Fağırci(26), telefondaki arama kayıtları yüzünden tartışmaya başladı.

Eşinin kendisini aldattığını düşünen Elesvad, sera içerisine eşini darp ettikten sonra su ısıtıcısının kablosuyla boğarak öldürdü. Olayın ardından bölgeye gelen Jandarma ekiplerini gören Elesvad, eşinin elektrik akımına kapıldığını söyledi.

Otopside ortaya çıktı

Bugün yapılan otopside boğulma emare ve izlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, Antalya Cinayet Büro Amirliği’ne bilgi verildi.

Ekipler, olayın şüphelisi olarak değerlendirilen Elesvad’ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Elesvad, burada verdiği ifadede suçunu itiraf etti. İfade işlemlerinin ardından kıskanç koca, adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

İtirafCinayetAntalyaJandarma


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