Adem'den Turabi'ye davet

Survivor tarihinin en büyük kavgalarından biri olan Adem-Turabi gerilimi her geçen gün artıyor.



Konseyde karşı karşıya gelen ikili arasında gerilim bir anda hararetlenirken, Acun Ilıcalı'nın müdahalelleri de kavgayı önleyemedi.



RİNGE DAVET



Adem Kılıççı'nın hayli sinirlendiği gözlenirken, Turabi'yi Survivor'dan sonra ringe davet etti.



Turbai'ye karşı sadece yumruk kullanacağını söyleyen Kılıççı 'Madem bu arkadaş dövüşçü, dünyanın en iyi dövüşçüleriyle arenaya çıkıyor ya. Çıktıktan sonra gelsin benle bir ringe çıksın. Tekme serbest, diz serbest, yumruk serbest, benimle çıksın ben sadece yumruk kullanacağım' dedi.



TURABİ'DEN RET



Adem'in meydan okumasına cevap veren Turabi 'Arkadaş benim için tamamen zaman kaybıdır. Onunla ben değil ringe çıkmak, kapıdan bile çıkmam. Burada mecburiyetten yarışlara çıkıyorum. Bundan sonraki hayatımda hiç işim olmaz.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel