USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Adem'den Turabi'ye davet

Adem kavgalı olduğu Turabi'yi Survivor'dan sonra ringe davet etti.

Televizyon / 03 Haziran 2018 Pazar 00:22
Adem'den Turabi'ye davet
Video için tıklayın

Survivor tarihinin en büyük kavgalarından biri olan Adem-Turabi gerilimi her geçen gün artıyor.

Konseyde karşı karşıya gelen ikili arasında gerilim bir anda hararetlenirken, Acun Ilıcalı'nın müdahalelleri de kavgayı önleyemedi.

RİNGE DAVET

Adem Kılıççı'nın hayli sinirlendiği gözlenirken, Turabi'yi Survivor'dan sonra ringe davet etti.

Turbai'ye karşı sadece yumruk kullanacağını söyleyen Kılıççı 'Madem bu arkadaş dövüşçü, dünyanın en iyi dövüşçüleriyle arenaya çıkıyor ya. Çıktıktan sonra gelsin benle bir ringe çıksın. Tekme serbest, diz serbest, yumruk serbest, benimle çıksın ben sadece yumruk kullanacağım' dedi.

TURABİ'DEN RET

Adem'in meydan okumasına cevap veren Turabi 'Arkadaş benim için tamamen zaman kaybıdır. Onunla ben değil ringe çıkmak, kapıdan bile çıkmam. Burada mecburiyetten yarışlara çıkıyorum. Bundan sonraki hayatımda hiç işim olmaz.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

SurvivorAcun Ilıcalı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı