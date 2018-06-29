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YKS adaylarına 'Fotoğraflı Kimlik Belgesi' uyarısı

ÖSYM tarafından hafta sonu yapılacak YKS için hazırlanan kamu spotunda, sınava girecek adaylardan yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi getirmeleri istendi.

Eğitim / 29 Haziran 2018 Cuma 12:18
YKS adaylarına 'Fotoğraflı Kimlik Belgesi' uyarısı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunluluğu hatırlatıldı.

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda, bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu.

Ayrıca, yarın yapılacak YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, pazar öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. Kaynak : AA

Hafta SonuGiriş BelgesiYabancı DilPazar Günü


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