USD (Alış - Satış) : 4,61 - 4,62 EURO (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34

Uzmanlardan 'yaz ishali' uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarında serinlemek için gidilen havuz ve denizlerin ishal vakalarında artışa neden olduğunu açıkladı.

Sağlık / 29 Haziran 2018 Cuma 11:48
Uzmanlardan 'yaz ishali' uyarısı

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, yazın her yaş grubunda görülebilen ishal vakalarının, özellikle yaşlı ve çocuklar için risk oluşturduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Terek, “İshal, dışkı miktarı, su içeriği ve sıklığında artış olarak tanımlanır. Çoğu zaman beraberinde bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler de olabilir. Yaz dönemlerinde ani olarak ortaya çıkan yaz ishallerinin birçok nedeni olabilir. Sık tüketilen kavun, incir gibi bazı meyveler ile alkol, aşırı yeme, kullanılan bazı ilaçlar bir hastalık olmaksızın ishal nedeni olabilir. Ancak bazı durumlarda mikrobik sebepler ishali ortaya çıkarabilir” dedi.

İshale neden olan mikroorganizmaların yaz aylarında hızla çoğaldığını anlatan Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, “İshale neden olan mikroorganizmalar genellikle su ve besinler aracılığı ile bulaşır. Havuz ve deniz kullanımı yaz ishallerin sıklığını arttırmaktadır. Bu nedenle havuz hijyeni ve gıda transferindeki soğuk zincirin korunması son derece önemlidir. Su ile temas sonrası mide-bağırsak sistemi, cilt, kulak, solunum sitemi, göz, santral sinir sistemi ve yara enfeksiyonları gibi çok sayıda hastalık insanlara bulaşabilmektedir. İshal olan kişilerin havuz, kaplıcalar gibi dar alanlardaki sulara girmesi, diğer kişilere dizanteri, tifo gibi mikroorganizmaları bulaştırma riskini artırır” diye konuştu.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, 24 saati geçen durumlarda en yakın sağlık ocağına başvurulması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Mikrobik ishallerin tedavisi, neden olan mikroorganizmaya göre değişmektedir. Bunun yanında kaybedilen sıvı elektrolitin yerine konması ve antimikrobiyal tedaviler uygulanan tedavi yöntemidir. Mikrobik ishaller tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlara yol açabilir. Özellikle ateş karın ağrısı gibi bulguların eşlik ettiği ishallerde en yakın sağlık merkezine başvurulması gereklidir.” Kaynak : İHA

HastalıkKarın AğrısıMedical Park


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı